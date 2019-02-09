إيران: صادراتنا إلى العراق فاقت الصادرات التركية

2019/02/09 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الامين العام للغرفة التجارية الايرانية – العراقية المشتركة حميد حسيني، الأحد، ان حجم الصادرات الايرانية الى العراق لامس 8 مليارات و 750 مليون دولار خلال العام الماضي وبذلك فاق الصادرات التركية الى هذا البلد.وقال حسيني في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “معدل الصادرات الايرانية الى العراق تبلغ نحو 750 مليون […]

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