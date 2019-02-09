2019/02/09 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عمليات بغداد: القاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة

09/02/2019 13:36:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان"قوة من عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال متهمين اثنين لقيامهم للمتاجرة بالمواد المخدرة بمنطقة حي العدل في العاصمة".

واضافت ان "المتهمين تم ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فيما تم تسليمهما الى الجهات ذات العلاقة".

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