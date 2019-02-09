2019/02/09 | 13:42

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اليعقوبي يتهم أحزابا متنفذة بحماية الملاهي ومحال ’’بيع الخمور’’ وينتقد اتاحتها لصغار السن

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بغداد اليوم- بغداد

رأى وزير الداخلية الأسبق، عضو الهيأة القيادية بالمجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، السبت (9 شباط 2019)، إن تقرير البنتاغون الأخير، الذي قال إنه اطلع عليه، بشأن عودة داعش الى الموصل، هو محاولة لشرعنة الاحتلال ووجود القوات الأمريكية

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت (9 شباط 2019)، إن البرلمان تسلم مقترحاً تبناه برلمانيون بهدف تحديد مهام الوجود الامريكي وتوقيت بقائهم في البلاد.

وذكر الحلبوسي في تصريح صحفي، إنه "لم يتسلم أي مقتر

بغداد اليوم - خاص

أفاد مصدر سياسي، السبت، 09 شباط، 2019، بأن أربعة أسماء تتنافس على منصب محافظ كركوك باجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسماء الموضوعة على طاولة المكتب السياسي لمنصب محافظ كر

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