نائب كردي: حكومة الاقليم لن ترى النور قبل اذار لهذا السبب

2019/02/09 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه، السبت، استمرار الخلافات السياسية بين الاحزاب في اقليم كردستان حول تشكيل حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الخلافات معقدة ولا يمكن حلها قبل اذار المقبل.وقال حمه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاعلان عن اتفاق لتشكيل حكومة اقليم كردستان سابق لاوانه بسبب استمرار الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي […]

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