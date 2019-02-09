إنذار لإحدى الشركات النفطية العاملة في ميسان

2019/02/09 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الصحة والبيئة، إنذاراً لإحدى الشركات النفطية العاملة في حقل حلفاية بمحافظة ميسان.

وذكر بيان للوزارة تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية بيئة ميسان أبلغت شركة بتروجاينا العاملة في حقل حلفاية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من اثار سلبية على البيئة والصحة العامة”.

وأوضح، ان “الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بزيارة ميدانية الى موقع الشركة العاملة في حقل الحلفاية النفطي للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني حيث لاحظ الفريق ان الشركة تقوم بتخزين المواد الكيمياوية بظروف غير ملائمة وغير مطابقة للمواصفات البيئية”.

وأكد البيان، “رصد خزن هذه المواد في حاويات حديدية خالية من التهوية وعدم وجود مسافات بينها بالاضافة لوجود أجزاء منها مخزونة في الساحات ومغطاة بأغطية غير محكمة مما يعرضها للأمطار و التطاير بفعل الرياح والذي يسبب بانتشارها في الاراضي القريبة منها مما له تأثيرات سلبية”.

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