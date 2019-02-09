عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بتجارة المخدرات

2019/02/09 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين بتجارة المخدرات غربي العاصمة.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة أمنية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين لقيامهم بالمتاجرة في المواد المخدرة بمنطقة حي العدل”.

وأشار الى “ضبط بحوزة المتهمين كمية من المواد المخدرة، وتم تسليمهما الى الجهات ذات العلاقة”.

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