نائب يدعو الى توجيه ضربات دقيقة ضد داعش في المناطق الجبلية

2019/02/09 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، الى توجيه ضربات دقيقة ضد خلايا داعش في المناطق الجبلية وتفكيك شبكاته التجسسية.

وقال السامرائي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تلقينا بحزن وألم نبأ قيام تنظيم داعش الإرهابي بقتل ثلاثة مواطنين عند سفح جبل مكحول شمال محافظة صلاح الدين”، لافتا الى “اننا حذرنا مراراً من التراخي في مواجهة خلايا الإرهاب الداعشي وضرورة متابعتها”.

وأضاف، “ها هو تنظيم داعش يؤكد وجوده في المناطق الجبلية مما يستدعي القيام بحملة إجراءات إمنية بشكل متواصل ووضع خطط تفصيلية وتوجيه ضربات دقيقة لعناصره الإرهابية في المناطق التي ينشط فيها وبما يحقق نصرا حقيقيا على الإرهاب”.

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