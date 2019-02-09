الأهلي يقاطع البطولة العربية ويشكو الاتحاد المصري للاتحاد الأفريقي

2019/02/09 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مقاطعة البطولات العربية للأندية، وإرسال شكوى إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) ضد اتحاد الكرة المحلي.

وقال الأهلي، في بيان، بعد اجتماع لمجلس الإدارة، اليوم السبت، إنه قرر المقاطعة “بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته، التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل”.

ويتولى تركي آل الشيخ رئاسة الاتحاد العربي، وكان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي قبل أن تحدث خلافات بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

وقرر الأهلي أيضا إرسال شكوى إلى الاتحاد الأفريقي “لاتخاذ اللازم قانونا حيال الاختراق الواضح للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية يوم الأربعاء وعدم الالتزام بقرار الكاف الذي صدر بحق رئيس الزمالك (مرتضى منصور) يوم 29 سبتمبر بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص اللعبة”.

وأضاف الأهلي، أنه لن يعترف بأي قرارات تصدر عن الاتحاد المصري أو لجانه المختلفة نتيجة توصيات رئيس الزمالك، كما أعلن عدم المشاركة في أي اجتماع للاتحاد بسبب السماح لرئيس الزمالك بحضور الاجتماع.

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