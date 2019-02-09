2019/02/09 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصح كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي بلاده بالبحث عن حيل تقنية للهروب من رد فعل المنظومة الدفاعية للجيش السوري “إس 300”.

أجرت صحيفة معاريف العبرية، حوارا مطولا مع تسفيكا يحزقيلي، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية للقناة العبرية العاشرة (القناة 13)، شدد من خلاله على ضرورة تعلم سلاح الجو الإسرائيلي كيفية الهروب الجوي من صواريخ “إس 300” الروسية في سوريا.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، إن الإيرانيين أقاموا قواعد عسكرية دقيقة وأبدية على الأراضي السورية، كي يبقوا للأبد، رغم تخوف الإيرانيين من رد الفعل الإسرائيلي، زاعما أن كل طرف دولي في سوريا يلعب لعبة مزدوجة، مضيفا أن الإيرانيين يتجولون في الأراضي السورية للبقاء فيها، وبأنهم في حال الانسحاب من مكان، فإنهم يذهبون أو ينتقلون إلى مكان آخر داخل سوريا نفسها.

وأوضح تسيفكا يحزقيلي في حواره المطول مع صحيفة “معاريف”، أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل اعتقدت أن دخول الإيرانيين سيكون عاملا مساعدا لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد، فحسب، ولم يدركوا أن طهران أرادت إقامة قواعد عسكرية في الأراضي السورية، وهو ما يسبب قلقا وتوترا كبيرين للجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة.

وعلق الكاتب الإسرائيلي على نشر شركة إسرائيلية للأقمار الصناعية صورا لثلاث بطاريات صواريخ “إس 300” من أصل أربع، وهي في وضع الاستعداد، بأن هذه الصور تعني وجود تغيير في قواعد اللعبة في سوريا، بمعنى أن وجود أو تشغيل هذه البطاريات أمام الطائرات الإسرائيلية في سوريا، فهذا يعني أن “إسرائيل أمام كارثة محققة”.

وأشارت الصحيفة على لسان يحزقيلي أن هناك تخوفا كبيرا يعتري الساحة السياسية العسكرية الإسرائيلية من تصادم جديد بين روسيا وإسرائيل في الأراضي السورية، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لن يسمح لنا بتدمير صواريخه الدفاعية “إس 300”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تشغيل «إس 300» السورية.. خبير إسرائيلي يحذر من كارثة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تشغيل «إس 300» السورية.. خبير إسرائيلي يحذر من كارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).