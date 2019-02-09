وزارتا الصحة والتعليم العالي تصدران توضيحين حول تعيين الخريجة المتفوقة مينا رغيد

2019/02/09 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، توضيحاً بخصوص الخريجة الأولى على جامعة الموصل، الفتاة الكفيفة، مينا رغيد، مشيرةً إلى أنه لا مانع فني أو قانوني يمنع من تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة، في حين أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة الطبية في وزارة الصحة، اعترضت على تعيينها.وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنها "تؤكد أنه لا مانع فني أو قانوني يمنع من تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة ومن ضمنها الوظيفة التي طلبت الخريجة الكفيفة أن تُعيّن بها".وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن ضوابط التعيين شملت الكثير ممن لديهم ظروف صحية خاصة للعمل بوظائف تناسب وضعهم وتم توجيه دائرة صحة نينوى بهذا الأمر".وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، قد وجه اليوم السبت، بتعيين مينا رغيد خريجة كلية الآداب/قسم اللغة العربية، الأولى على جامعة الموصل للعام الدراسي 2017/2018.وشدد السهيل، بحسب بيان للوزارة، على "ضرورة الالتفات إلى طبيعة الظروف التي يمر بها طلبة المحافظات المحررة، ومنها مدينة الموصل، وتوفير المستلزمات الضرورية التي تؤمن الإفادة من الطاقات العلمية للطلبة المتفوقين، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة".وأوضح البيان أن "وزير التعليم العالي اطلع، في وقت سابق، على مناشدة الخريجة المتفوقة مينا رغيد، وهي تطالب فيها الحفاظ بحقها في التعيين على ملاك جامعة الموصل كونها من المكفوفين، وقد اعترضت اللجنة الطبية في وزارة الصحة على تعيينها، ورغم ذلك أمر وزير التعليم العالي بإعادة تعيينها وحل الإشكال الحاصل مع وزارة الصحة نتيجة اعتراضهم على قرار التعيين".

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