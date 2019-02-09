2019/02/09 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/إيران: صادراتنا إلى العراق فاقت الصادرات التركية

09/02/2019 14:05:00 PM |

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أعلن الامين العام للغرفة التجارية الايرانية – العراقية المشتركة حميد حسيني، الأحد، ان حجم الصادرات الايرانية الى العراق لامس 8 مليارات و 750 مليون دولار خلال العام الماضي وبذلك فاق الصادرات التركية الى هذا البلد.

وقال حسيني في تصريح اوردته فارس إن معدل الصادرات الايرانية الى العراق تبلغ نحو 750 مليون دولار شهريا حيث تشهد ارتفاعاً الى 900 مليون وانخفاضاً الى 510 مليون دولار أحياناً اخرى".

واضاف أن “تركيا صدرت سلعاً الى العراق بقيمة 8300 مليون دولار في عام 2017 لكن حجم صادراتها انخفض خلال العام الماضي الى 7350 مليون دولار فيما بلغ حجم الصادرات الايرانية 8750 مليون دولار وبذلك حلّت محلّها".

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