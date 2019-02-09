2019/02/09 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي - مباشر: حذر مسؤول بصندوق النقد الدولي من الفجوة بين معدل نمو اقتصاديات الدول العربية ومستوى ديونها الخارجية.





وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال منتدى المالية العامة، المنعقد في دبي، اليوم السبت، أن تفاوتا كبيراً بين مستوى نمو اقتصاديات الدول العربية وبين حجم الدين الخارجي، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.





ودعا جهاد أزعور، إلى ضرورة إدخال مزيد من الإصلاحات واتخاذ تدابير لتحسين السياسات المالية العامة بالدول العربية.





وقال أزعور، إنه ينبغي على صانعي السياسات المالية في دول الشرق الأوسط الأخذ بالاعتبار قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين والعمل على تحسين جودة الإنفاق واتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي.





كما طالب الدول العربية، بالعمل على دعم المؤسسات المالية عبر رفع كفاءة العنصر البشري.





وانطلقت جلسات منتدى المالية العامة للدول العربية في إمارة دبي، اليوم، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات.





وذكرت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، على هامش منتدى المالية العامة للدول العربية، أن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار الخام التي حدثت بعام 2014.





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