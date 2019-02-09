الولايات المتحدة: المباحثات التحضيرية للقمة الثانية مع كوريا الشمالية “مثمرة”

2019/02/09 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليصف مبعوث الولایات المتحدة الخاص لشؤون كوریا الشمالیة ستیفن بیغون الیوم السبت محادثات جرت على مستوى العمل مع كوریا الشمالیة تحضیرا للقمة الثانیة بین البلدین أواخر الشھر الجاري بأنھا “مثمرة”.

ونقلت وكالة (یونھاب) الكوریة الجنوبیة للأنباء عن بیغون القول خلال اجتماع مع نظیره الكوري الجنوبي لي دو ھون في سیؤول “أود أن أقول إنھا كانت مجموعة مثمرة من المناقشات خلال الأیام القلیلة الماضیة وانخرط فریقنا في عدد من المجالات ذات الاھتمامالمشترك..



اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى”.

واضاف “لذا اعتقد ان ھذا یعد وضعا بناء لاسیما قبل قمة الرئیس الثانیة مع الزعیم كیم”.



وفي لقاء منفصل أشار بیغون خلال اجتماع مع وزیرة خارجیة كوریا الجنوبیة كانغ كیونغ ھوا في سیؤول إلى “بعض العمل الشاق” الذي قام بھ مع كوریا الشمالیة قبل قمة ترامب – كیم لكنه لم یذكر تفاصیل.

وقال “لا نعرف الى أین ستذھب لكننا في خضم محادث مع الشمال..



أنا على ثقة بأن الجانبین سیبقیان ملتزمین وأنھ یمكننا تحقیق تقدم حقیقي”.

وعاد بیغون إلى سیؤول مساء أمس الجمعة بعد زیارة استغرقت ثلاثة أیام إلى بیونغ یانغ بھدف تحدید التفاصیل الخاصة بالقمة المقررة یومي 27 و28 فبرایر بین الرئیس الأمریكي دونالد ترامب والزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ أون في ھانوي عاصمة فیتنام.

وكانت الخارجیة الأمریكیة قالت في وقت سابق إن بیغون التقى نظیره الكوري الشمالي كیم ھیوك-تشول في بیونغ یانغ لبحث القضایا المشتركة استعدادا للقمة الثانیة بین البلدین.

وأضافت في بیان ان بیغون وكیم ناقشا التقدم الحاصل في التعھدات التي خرجت من القمة الأولى بین الجانبین في سنغافورة والخاصة بنزع السلاح النووي الكامل والتحول في العلاقات بین كوریا الشمالیة والولایات المتحدة وبناء سلام دائم في شبھ الجزیرة الكوریة.

وقال البیان انھما “وافقا ایضا على الاجتماع مجددا قبل القمة الثانیة المرتقبة بین رئیسي البلدین”.

یذكر أن ترامب التقى زعیم كوریا الشمالیة في سنغافورة في یونیو الماضي وتوصلا الى اتفاق حول نزع الاسلحة النوویة من كوریا الشمالیة.

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