امانة بغداد: اعادة تأهيل وتطوير مقتربات مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات

2019/02/09 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد المباشرة بتطوير مقتربات مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات.

وذكر بيان لمديرية العلاقات والاعلام للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “امانة بغداد اطلقت حملة كبرى لاعادة تأهيل وتطوير مقتربات مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات عبر رفع النفايات والانقاض والاعمال الزراعية وصيانة الشوارع المحيطة والقالب الجانبي”.

واضاف ان “الدوائر التي تشارك بهذه الحملة هي بلديات “الشعلة والكاظمية والاعظمية والكرادة ودوائر المتنزهات والتشجير والوحدات الانتاجية وبلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار وقسم الطرق السريعة” لانجاز الاعمال في اسرع وقت ممكن”.

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