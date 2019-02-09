سائرون : الدستور يمنع أن يكون العراق قاعدة لاستهداف أي بلد آخر

2019/02/09 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب تحالف سائرون رائد فهمي في تصريح، ان الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق قاعدة لاستهداف أي بلد آخر.

وكشف فهمي عن وجود توجه داخل مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصفته وزيرا للدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بشأن هذه القضية على حد تعبيره.

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