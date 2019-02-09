عازف جيتار سابق في فريق فليتوود ماك يخضع لجراحة قلب مفتوح

2019/02/09 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت زوجة ليندزي بكنجهام، عازف الجيتار السابق في فريق فليتوود ماك، إن زوجها خضع لجراحة قلب مفتوح الأسبوع الماضي، ما أضر بأحباله الصوتية.

وأضافت زوجته كريستن، على فيسبوك الجمعة، أن بكنجهام يتعافى في المنزل، كما نشرت صورة لزوجها المغني وكاتب الكلمات البالغ من العمر 69 عاما في زي المستشفى، وجرى تعليق حفلات كان من المفترض أن يحييها بكنجهام بمفرده.

وقالت كريستن، “وعلى الرغم من أن القلب بخير، إلا أن الجراحة ألحقت ضررا بالأحبال الصوتية، ولم يتضح إن كان هذا الضرر دائما، لكننا نأمل ألا يكون كذلك”.

وكان آخر مرة يشارك فيها بكنجهام فريق فليتوود ماك على المسرح خلال حفل خيري في نيويورك في يناير/ كانون الثاني عام 2018 عندما كرم الموسيقيون الفريق، الذي يضم أعضاء من بريطانيا والولايات المتحدة.

وبعد ذلك بيومين جرى استبعاد بكنجهام من جولة الفريق لعامي 2019/2018، وقال بكنجهام، إن السبب هو خلاف مع حبيبته السابقة والمغنية في الفريق ستيفي نيكس، وقام بكنجهام بمقاضاة فليتوود ماك فيما بعد بتهمة مخالفة العقد، وأعلن في ديسمبر/ كانون الأول تسوية الدعوى المدنية بعيدا عن ساحات القضاء.

وقالت كريستن، “كان العام المنصرم صعبا ومفعما بالتوتر بالنسبة لأسرتنا، لكن ورغم كل هذا، يفوق امتنانا للحياة كل العقبات التي نواجهها في هذه اللحظة، نحن محظوظون جدا لكونه على قيد الحياة”.

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