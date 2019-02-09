مكفوفة بصر وأولى على جامعة الموصل.. التعليم توجه بتعيين مينا رغيد على ملاك الجامعة 

2019/02/09 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، بتعيين الأولى على جامعة الموصل للعام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ مينا رغيد.وذكر بيان للوزارة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 شباط 2019)، ان “وزير التعليم قصي السهيل، وجه بتعيين خريجة كلية الاداب قسم اللغة العربية مينا رغيد، الأولى على جامعة الموصل للعام الدراسي السابق”.وشدد […]

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