الحكيم من واشنطن: العبادي هو الذي جاء بالقوات الأميركية للعراق

2019/02/09 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هو من طلب من الولايات المتحدة الأميركية ارسال عسكرييها إلى العراق ابان فترة الحرب ضد “داعش”.وقال الحكيم في تصريح اوردته قناة “كردستان 24” واطلعت عليه /المعلومة/ على هامش مشاركته باجتماع التحالف الدولي في واشنطن، إن “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هو […]

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