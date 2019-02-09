2019/02/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجوية يفتقد خمسة لاعبين في لقاء باختاكور الأوزبكي

تأریخ التحریر: : 2019/2/9 14:26

• 6 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يفتقد خمسة لاعبين في لقاء باختاكور الأوزبكي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يفتقد خمسة لاعبين في لقاء باختاكور الأوزبكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).