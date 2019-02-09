بيرة: العلاقات بين الاتحاد الوطني والتغيير جيدة جدا

2019/02/09 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة، يوم السبت، ان العلاقات مع حركة التغيير جيدة جدا.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن بيره قوله " ان العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير جيدة جدا، وعلى خط ساخن"، لافتا الى ان "الجانبين من مدرسة سياسية واحدة".وأضاف" ان افكار الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، متقاربة، حول المواضيع المصيرية"، مؤكدا "استمرار تبادل الافكار بين الجانبين".

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