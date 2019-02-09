الحكم على كندي بالسجن مدى الحياة لقتله 6 في إطلاق نار بمسجد بكيبيك

2019/02/09 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف القاضي، أن الحكم بالسجن مدى الحياة على ألكسندر بيسونيتي مع الحق في الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ما بين 35 و42 سنة في السجن ملائم، ورفض طلبات من الادعاء بفرض أشد حكم متاح منذ أن ألغت كندا عقوبة الإعدام.

وقال القاضي، إن تصرفات بيسونيتي في اقتحام المسجد في ختام الصلاة وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا، ولكن دفع إليها الحكم المسبق، ولاسيما تجاه المهاجرين المسلمين.

وأوضح أن مشكلات بيسونيتي العقلية، ومن بينها سيطرة فكرة الانتحار عليه، لعبت دورا في الحادث، وأثرت على حكمه.

لكن أقارب للضحايا ومصابين عبروا عن استيائهم، وقال أيمن دربالي، وهو أحد المصابين في الهجوم، إن الجميع شعروا بالغضب الشديد لحصول بيسونيتي على هذا الحكم.

وأقر بيسونيتي، البالغ من العمر 29 عاما، بأنه مذنب العام الماضي في 6 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، و6 اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم.

والحادث، الذي وقع في يناير/ كانون الثاني 2017، وندد به رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بوصفه هجوما إرهابيا أثار نقاشا بشأن طريقة معاملة الوافدين الجدد في وقت كان يجري فيه اختبار الكنديين من خلال تزايد عدد المهاجرين، الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى إقليم كيبيك.

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