الكعبي يدعو المسؤولين لرصد ومتابعة المناشدات الانسانية والاسراع في معالجتها

2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، المسؤولين للاستجابة الفورية ورصد جميع المناشدات الانسانية التي تذكر عبر مختلف الوسائل الاعلامية، والاسراع في معالجتها وفق الاطر القانونية الممكنة.

وذكر بيان لمكتب الكعبي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، استجاب لمناشدة رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن عراقي من محافظة ذي قار يتعرض لمشاكل صحية كبيرة خلال رقوده في احد مستشفيات الهند للعلاج ".



واضاف البيان ان " الكعبي اتصل في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، على وزير الصحة، علاء الدين العلوان، داعيا إياه لبذل كافة الجهود في متابعة الحالة الصحية للمريض وتقديم الخدمات اللازمة بغية استقرار وضعه الصحي والنفسي"، لافتا الى ان "وزير الصحة بدوره تعهد بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمريض ".



واشار البيان الى ان "الكعبي اجرى اتصالا اخرآ لذات الامر، بالسفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، ووعد بدوره ايضا بزيارة المريض وتلبية حاجاته اللازمة لحين استقرار وضعه ".



ودعا الكعبي بحسب البيان، جميع المسؤولين الى "الاستجابة الفورية ورصد ومتابعة جميع المناشدات الانســـانية التي تذكر عبر مختلف الوسائل الاعلامية ، والاسراع في معالجتها وفق الاطر القانونية الممكنة" .

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