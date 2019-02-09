يلدز لـ'الغد برس': نحن ندافع عن أمن تركيا من الاراضي العراقية وليس لدينا أطماع

2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم السبت، أن دفاع تركيا عن نفسها في الأراضي العراقية هو جزء من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً أن حكومة بلاده حذرت لأكثر من مرة حزب العمال الكردستاني من التجاوز على قواتها.وقال يلدز في تصريح لـ"الغد برس"، ان "عملية محاربة الارهاب ومدافعة تركيا عن نفسها في العراق تأتي ضمن الاطار القانوني وضمن ميثاق الامم المتحدة، ونحن لم نخرج عن الاتفاقية المبرمة بين العراق وتركيا".

واشار الى ان "تركيا ليس لديها أي اطماع في الاراضي العراقية وتواجد القوات التركية هدفه منع تجاوزات الـBkk".وأضاف ان "الحادثة الاخيرة بالاعتداء على القوات التركية التي حصلت في محافظة دهوك، كانت بتحريض من قبل حزب العمال الكردستاني الـBkk"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده "حذرت لأكثر من مرة من التجاوز على القوات التركية".ولفت يلدز الى ان "تواجد الجيش التركي في العراق هدفه محاربة الارهاب، مؤكدا على "أهمية مكافحة المنظمة الارهابية وهذا الحديث الدائم مع حكومتي العراقية واقليم كردستان".وتابع، ان "الارهاب لا تحده حدود معينة وهو موجود في العراق وسوريا وايران كذلك نحن بحاجة الى تعاون ثنائي واقليمي لمكافحة الارهاب، ولا نريد ان يكون التعاون عالي المستوى فقط وانما يجب على الجميع التحاور ومحاربة الارهاب".

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