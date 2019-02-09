بالصور .. صحف عالمية تطلق حملة واسعة للإفراج عن ناشطات سعوديات

2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت صحف عالمية حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في

السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة.وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك

تايمز، وواشنطن بوست، والغارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى

الضغط على السلطات السعودية واجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق

المرأة المعتقلات لديها.وقالت الصحف في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان : "إذا

كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان

في حاجة إلى دعمنا ، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على

الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات".

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