2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اكدت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط الرياضي، اليوم السبت، جاهزية فريقها الكروي لخوض مباراته يوم غد الاحد امام فريق الحسين ضمن منافسات دور الـ16 من الدوري العراقي الممتاز.وقال المشرف على الفريق فراس بحر العلوم لـ"الغد برس"، ان "اللاعبين بأتم الجاهزية لخوض المباراة امام فريق الحسين، ونسعى لخطف النقاط الثلاث".

واضاف ان "صفوف الفريق مكتلمة ولا توجد اصابات، لكن اللاعب المحترف فرناندو سيغيب عن المباراة بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء".واشار بحر العلوم الى ان "الادارة تأمل حصول الفريق على اكثر عدد ممكن من النقاط خلال المباريات المتبقية من عمر المرحلة الاولى، للدخول في المرحلة الثانية بوضع مطمئن من جميع النواحي".يشار الى ان فريق نفط الوسط يملك لحد الان 17 نقطة وضعته في المركز العاشر، علما ان لديه مباراة مؤجلة امام فريق النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يواجه الحسين بحالة حرمان ويسعى للنقاط الثلاث ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يواجه الحسين بحالة حرمان ويسعى للنقاط الثلاث ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).