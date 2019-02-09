​​​​​​​ بسبب سوء الأحوال الجوية.. كهرباء المثنى تواصل اصلاح الاعطال الفنية في الشبكة الكهربائية

2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع توزيع كهرباء المثنى ،اليوم السبت، ان كوادره الهندسية والفنية تواصل العمل لاصلاح الاعطال الفنية في الشبكة الكهربائية و المحطات و اعادة تجهيز الطاقة

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