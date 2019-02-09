التفاصيل الكاملة لاجتماع الاتحاد الوطني بشأن كركوك وتشكيل حكومة الإقليم

2019/02/09 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيره، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كركوك وتشكيل حكومة الإقليم.

وقال بيرة في مؤتمر صحفي

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