ذي قار تسجل معدلات متفاوتة من المطر ليل امس اشدها في الرفاعي

2019/02/09 | 14:46

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة الانواء الجوية في ذي قار اليوم عن تسجيل معدلات متفاونة من المطر ليل امس كان اشدها في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة الانواء الجوية في ذي قار اليوم عن تسجيل معدلات متفاونة من المطر ليل امس كان اشدها في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وقال مدير انواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ان كمية المطر ليل امس وفجر اليوم تراوحت بين ‪8‬ ملم في الناصرية الى ‪10,3‬ ملم في الشطرة و ‪21‬ ملم في الرفاعي .وبين ان المطر سيتوقف في المحافظة اليوم الا ان حالة عدم الاستقرار الجوي ستتواصل حتى ساعات المساء بسبب المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر .

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