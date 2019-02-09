محافظ كركوك يعلن تشكيل لجنة للحوار بين المكونات بالمحافظة

2019/02/09 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري يوم السبت الى تشكيل لجنة للحوار بين المكونات بالمحافظة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده مع المجلس العربي الذي ينتمي له “ندعو جميع الاطراف في المحافظة الى الحوار لحل اي خلافات لأن كركوك تسير في الطريق الصحيح”.

واضاف “نحتاج الى عودة النازحين وتوفير الخدمات لسكان المحافظة بعيدا عن التجاذبات السياسية”.

وعن توفير الطاقة الكهربائية في المحافظة قال الجبوري ان “ادارة كركوك فتحت قنوات للحوار مع اقليم كوردستان لكي يزود المستثمر بالنسبة المتفق عليها بين الجانبين”.



(النهاية)

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