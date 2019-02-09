الكشف عن تقديم طلب إلى مفوضية الانتخابات لإنشاء “إقليم نينوى”

2019/02/09 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر اقليم نينوى، عن تقديم طلب إلى مفوضية الانتخابات لإنشاء “إقليم نينوى”.

وقال المتحدث باسم اللجنة وعد الله عز الدين في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نخبة كبيرة من أهالي المحافظة قدمت طلباً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص انشاء الاقليم”.

وأضاف، ان “تلك النخب تضم مجموعة من الأكاديميين والقانونيين وشيوخ العشائر والاساتذة ومن جميع مكونات نينوى المقيمين داخل الموصل، ومنهم من يسكن داخل الاقليم”.

وتابع، “ليس لدينا أي انتماء حزبي او سياسي ولا أي ارتباط بدول أخرى كما يشاع علينا في وسائل الاعلام، ويوم غد الاحد سنعقد مؤتمراً موسعاً نشرح من خلاله الظروف التي أدت لإعلان فكرة الاقليم”.

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