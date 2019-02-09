مكافحة اجرام كركوك تعلن اعتقال احد الهاربين من سجن رحيم اواه

2019/02/09 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت مكافحة اجرام كركوك، اعتقال احد الهاربين من سجن مركز شرطة رحيم اواه شمال المحافظة بعمية نوعية شمال العراق.

وقالت المديرية في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أبطال مديرية مكافحة اجرام كركوك برئاسة العقيد (قيس عامر ناجي ) مدير مكافحة أجرام كركوك وضباط ومراتب مقر المديرية حقا اعين ساهرة واياديهم وصلت الى اقصى العراق وبالتحديد زاخو في اقليم كردستان”.

وأضاف، ان “القوات تمكنت من الوصول الى مكان المتهم شاهو لقمان عبد خلال صباح هذا اليوم فجرا والقبض عليه واعادته الى مدينة كركوك”.

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