التركمان لـ”النور”: اجتماع مجلس كركوك في أربيل “غير قانوني”

2019/02/09 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكدت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، ان انعقاد اي اجتماع للمجلس خارج المحافظة خطوة “غير قانونية” مشيرة الى عدم حضور التركمان لهذا الاجتماع.

وقال رئيس الكتلة التركمانية تحسين كهية في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “الاجتماع المزمع عقده في اربيل لا يمثل مجلس المحافظة، وانما يمثل كتلة التآخي في المجلس من اجل مناقشة قضايا كركوك”.

وتابع، “أي اجتماع خارج المحافظة نعتبره لا يمثل المجلس، وهذه الخطوة غير قانونية، حيث لدينا هنا مجلس ولدينا قاعة للاجتماعات وانه قبل انعقاد المجلس يجب ان يكون هناك توافق بين مكونات كركوك، فما فائدة الاجتماع بدون توافق المكونات والاتفاق على أمور تتعلق بإدارة المحافظة”.

وأوضح كهية، “مشكلتنا حتى الان عدم التوافق، والاجتماع خارج كركوك لا اعتقد انه يسجل شيء ايجابي للإدارة ونحن مع تفعيل المجلس بالشكل الذي يتفق عليه المكونات الثلاث الرئيسية”.

وحول حضور الاجتماع من قبل الأعضاء التركمان، ذكر كهية “لن نحضر اي اجتماع في اربيل يخص مجلس المحافظة”.

واتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ان يعقد برلمان اقليم كردستان جلسة في يوم 18 من شهر شباط الجاري، وان يعقد مجلس محافظة كركوك جلسة في ذات الموعد بالتعاون بين الحزبين الرئيسين وحكومة اقليم كردستان لاختيار محافظ جديد.

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