بعد تصريحات ترامب إيران تعلن أنها ترصد تحركات القوات الأميركية في المنطقة

2019/02/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد كشف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان، عن رصد القوات الايرانية جميع القواعد الاميركية في المنطقة.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، تابعها “ناس” اليوم (9 شباط 2019)، تصريح بوردستان قوله، إن “القوات المسلحة الايرانية حددت جميع التحركات الداخلية والاقليمية والعالمية وترصد بدقة كل تحركات السفن الحربية الموجودة في الخليج […]

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