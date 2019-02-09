مُحتال ينتحل صفة طبيب ويجري عشرات العمليات

2019/02/09 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تنكر محتال انتحل شخصية طبيب جراحة تجميل، بعدما فر من بلده إيطاليا إلى رومانيا باسم مزيف ووثائق مزورة، وهو في الواقع لم يتخرج من المدرسة الثانوية.

وعرّف ماتيو بوليتي عن نفسه كطبيب جّراح بريطاني، حيث أجرى عمليات جراحية لعشرات المرضى، مُنذ آذار/مارس الماضي، وألقى محاضرات طبية، دون خضوعه لأي تدريب طبي، ودون أن يلاحظ أحد تزويرهووفقًا لما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أمس الأربعاء، فإن بوليتي الذي زيّف اسمزه إلى ماتي مود، فر من موطنه في العام 2011م، لإدانته بتزييف هويته، حيث تظاهر في رومانيا كطبيب جراح تجميل بريطاني، وأنشأ صفحةً على “الفيسبوك” نشر خلالها صورًا ومقاطع فيديو، أثناء إجرائه العمليات.

وأثيرت الشبهات حوله بعدما لاحظه الممرضون، وهو يُكافح لوضع قفازات اللاتكس، وعدم غسل يديه بشكل صحيح قبل الجراحة، حيث فتحت الشرطة الرومانية تحقيقًا معه، ولكنه هرب من رومانيا قبل استكمال استجوابه.

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