السترات الصفراء تواصل التظاهر للأسبوع الـ13

2019/02/09 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل حركة السترات الصفراء مظاهراتها للأسبوع الثالث عشر على التوالي، مطالبين الشرطة بوقف العنف ضدهم.

كما يرفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط استعدادات أمنية مكثفة.

وأفادت مراسل الغد: “بدأ متظاهرين السترات الصفراء بالتجمع بجانب قوس النصر ويطالبت المتظاهرون باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي بسبب العنف المستخدم ضد التظاهرات”.

وأضافت: “هناك توقعات بأن تتجه هذه التظاهرة إلى مقر البرلمان الفرنسي بعد نحو ساعة أو ساعتين، فهناك غضب كبير بعد إقرار قانون بمعاقبة المخربين أثناء التظاهرات حيث يمنح هذا القانون مسؤولين بعد الإدارات المحلية في فرنسا حق منع التظاهر”.

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