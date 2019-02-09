2019/02/09 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد سعودي يصل الى بغداد للتباحث بشأن عملية البدء بالخطوات الاولى لاختيار موقع الملعب الذي أهدته السعودية للعراق

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