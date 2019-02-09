الصحة: لامانع فني او قانوني من تعيين من لديهم حالات صحية خاصة

2019/02/09 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت توضيحا حول امكانية تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة .

وقالت الوزارة في بيان "انه لامانع فني او قانوني يمنع من تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة ومن ضمنها الوظيفة التي طلبت الخريجة الكفيفة أن تُعيّن بها ".واكدت الوزارة "أن ضوابط التعيين شملت الكثير ممن لديهم ظروف صحية خاصة للعمل بوظائف تناسب وضعهم وتم توجيه دائرة صحة نينوى بهذا الامر".وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل وجه بتعيين مينا رغيد خريجة كلية الاداب/قسم اللغة العربية الأولى على جامعة الموصل للعام الدراسي2017- 2018 .وشدد على ضرورة الالتفات إلى طبيعة الظروف التي يمر بها طلبة المحافظات المحررة ومنها مدينة الموصل وتوفير المستلزمات الضرورية التي تؤمن الإفادة من الطاقات العلمية للطلبة المتفوقين سيما من ذوي الاحتياجات الخاصةوكان وزير التعليم العالي قد اطلع على مناشدة الخريجة المتفوقة مينا رغيد وهي تطالب فيها الحفاظ بحقها في التعيين على ملاك جامعة الموصل كونها من المكفوفين وقد اعترضت اللجنة الطبية في وزارة الصحة على تعيينها ورغم ذلك امر الدكتور السهيل باعادة تعيينها وحل الاشكال الحاصل مع وزارة الصحة نتيجة اعتراضهم على قرار التعيين.

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