بالفيديو .. فتاة تنجو بأعجوبة من فيل غاضب

2019/02/09 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر فيل غاضب عدوانية كبيرة في إحدى الأسواق التايلاندية حين رفع فتاة في الهواء ودمر الخيم المحيطة به.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جنون وعنف الحيوان الضخم، حين وجوده في سوق مكتظ بالمارة، حيث بدأ بالتحرك بعنف مما دفع فتاة كانت تداعبه للأمساك بنابه محاولة قصارى جهدها التشبث بحياتها.وحاول الفيل الغاضب عدة مرات تدمير كل شيء في المنطقة، في حين أن مدربه حاول للسيطرة عليه، وبعد دقيقتين فقط، هدأ الفيل، وبعد ذلك تمكنت الفتاة من الابتعاد عنه إلى مسافة آمنة، وبقيت سالمة مع بعض الجروح الطفيفة على ذراعها.



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