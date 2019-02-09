القبض على ممثلتين مصريتين بسبب فيديوهات فاضحة

2019/02/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاتين تعملان فى مجال التمثيل ظهرتا فى عدة فيديوهات جنسية بأحد مناطق القاهرة.

كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقاطع جنسية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل على شبكة الإنترنت وبعمل التحريات اللازمة دلت على صحة تلك الفيديوهات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بأحد المناطق بالقاهرة وجار اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.(النهاية)

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