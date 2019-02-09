ظريف يتوجّه الى لبنان غداً الأحد في زيارة رسمية

2019/02/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بيروت يوم غدٍ الاحد

على رأس وفد في زيارة رسمية.المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أوضح ان ظريف

سيجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال هذه الزيارة.وفي هذا السياق كتبت صحيفة ديلي استار أن ظريف سيلتقي الرئيس اللبناني

ميشال عون ونظيره جبران باسيل.وكان قاسمي قد أعرب عن ترحيب طهران بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

والتي جاءت ثمرة للتفاهم والتكاتف بين جميع الطوائف والاحزاب

اللبنانية وهنّأ الشعب والحكومة في هذا البلد.

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