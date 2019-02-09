تصنيف FIFA العالمي ما هي أول 10 منتخبات في آسيا !

2019/02/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏تصنيف FIFA العالمي، أول ???? منتخبات في آسيا:1⃣ ???????? إيران ⬅ 222⃣ ???????? اليابان ⬅ 273⃣ ???????? كوريا الجنوبية ⬅ 384⃣ ???????? أستراليا ⬅ 425⃣ ???????? قطر ⬅ 556⃣ ???????? الإمارات ⬅ 67 7⃣ ???????? السعودية ⬅ 708⃣ ???????? الصين ⬅ 729⃣ ???????? العراق ⬅ 80???? ???????? سوريا ⬅ 83

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