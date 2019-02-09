2019/02/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشاط السياسيون والصحفيون المقربون من الحكومة التركية غضبا بعد أن غيّرت البحرية الأميركية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورته الرئيسية إلى أخرى لإحدى سفنها الحربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة غضب عارمة في تركيا بسبب مدمرة اميركية في البوسفور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة غضب عارمة في تركيا بسبب مدمرة اميركية في البوسفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).