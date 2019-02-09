نجدة بغداد تلقي القبض على سارق كاميرات مراقبة في شارع فلسطين

2019/02/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت دوريات نجدة قاطع الكندي، اليوم السبت، القبض على شخص قام بسرقة كاميرات مراقبة من أمام دار احد المواطنين ضمن منطقة شارع فلسطين.

وذكر إعلام نجدة

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