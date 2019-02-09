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الجربا : نرفض ان يكون العراق منطلقا لاستهداف جيرانه

العراقسياسة

الجربا : نرفض ان يكون العراق منطلقا لاستهداف جيرانه

السبت 9 فبراير 2019 - 14:55

النائب احمد الجربا

رفض عضو مجلس النواب العراقي احمد الجربا، ان يكون العراق منطلق لاستهداف جيرانه .

وقال الجربا في تصريح لموقع "الغدير"، انه "لا نسمح ان يكون العراق نقطة لاستهداف جيرانه، او ان يكون طرف من اطراف تعسكر المحاور ، بل يجب ان يكون نقطة وصل مع كل جيرانه في المنطقة ".ودعا المسؤولين العراقيين الى " التعامل بحكمة وحنكة مع هذه الاحداث، وان يجعلوا العراق بعيدا عن اي صراع ينطلق من الرئيس الامريكي ترامب او غيره".انتهى .



م ك

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