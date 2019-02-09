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على خلفية الضغوط الامريكية ...نائب: امريكا تريد البقاء في العراق

العراقسياسة

على خلفية الضغوط الامريكية ...نائب: امريكا تريد البقاء في العراق

السبت 9 فبراير 2019 - 14:44

القوات الامريكية

عد عضو مجلس النواب علي غاوي ،اليوم السبت ، بان الضغوط الامريكية التي تمارس على بعض النواب لمنع تمرير قانون جلاء القوات الاجنبية من العراق بانها تعبر عن رغبة امريكية بالبقاء في العراق .

وقال غاوي في تصريح لموقع "الغدير" ان اغلب اعضاء مجلس النواب عازمون على ادراج قانون يهدف الى اخراج القوات الامريكية من العراق ،مؤكدا ان العراق لا يحتاج الى قوات امريكية وغيرها خصوصا بعد الانتصارات على عصابات داعش الارهابية ".وطالب " النواب بتوحيد الصفوف واتخاذ قرار حازم وان يكونوا على قدر المسوؤلية من اجل استقلال العراق".



واضاف ان " هناك تعاونا كبيرا ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من اجل اخراج تلك القوات بأسرع وقت ممكن". وكانت وسائل اعلام عربية اعلنت في وقت سابق اليوم وعلى لسان مصادر عراقية رفيعة المستوى عن وجود ضعوطات امريكة على بعض النواب العراقين لمنع تمرير قانون جلاء القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.



انتهى .



م ك

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