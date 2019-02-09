إصدار ألف حكم دستوري منذ تأسيس المحكمة الاتحادية

2019/02/09 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، حصيلة الأحكام الدستورية الصادرة عنها خلال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرة إلى إصدار أكثر من ألف حكم دستوري منذ

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