2019/02/09 | 15:06

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نقابة المعلمين تدعو لاضراب عن الدوام في هذا الموعد

العراق

نقابة المعلمين تدعو لاضراب عن الدوام في هذا الموعد

السبت 9 فبراير 2019 - 15:00

شعار نقابة المعلمين

قررت نقابة المعلمين العراقيين؛ اليوم السبت؛ الاضراب عن الدوام يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وذكر بيان للنقابة ان "المعلمين والمدرسين في بغداد وجميع المحافظات سيقاطعون الدوام يومي 17 و18 من شهر شباط الجاري".وأوضح ان "سبب المقاطعة هو تلكؤ الحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم"؛ مشيرا الى ان "جميع المعلمين والمدرسين سيعتصمون يومي 17 و18 شباط 2019 وسيقاطعون صفوف الدرس".انتهى...س ح

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