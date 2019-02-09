“المعلومة” تنشر التشكيلة المتوقعة لديربي العاصمة بين ريال مدريد والاتلتيكو

2019/02/09 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ستكون مباراة “ديربي” العاصمة بين أتلتيكو مدريد الثاني وجاره ريال الثالث اليوم السبت في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، فاصلة في ظل فارق النقطتين بينهما.وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة السابعة بتعادل سلبي، لكن الإياب يأتي في ظروف مغايرة، لاسيما لجهة تطور نتائج […]

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