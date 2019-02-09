أغنى رجل في العالم يتعرض للابتزاز بنشر صوره الفاضحة

2019/02/09 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… تعرض الرئيس التنفيذى لشركة “آمازون”، جيف بيزوس، للابتزاز من رئيس مجلة “ناشيونال إنكويرر”، الذى هدده بنشر صوره الفاضحة إذا لم يتوقف التحقيق في كيفية حصول مجلة الفضائح على لقاءاته الخاصة مع عشيقته.

قدم أغنى رجل فى العالم تفاصيل عملية الابتزاز في مدونة على

موقع “ميديم”، وأوضح أن المجلة أرادت منه أن يصدر بتصريح علني يقول فيه إن تغطية المجلة لم تكن ذات دوافع سياسية، وبعد هذا الابتزاز تأكد بيزوس بوجود دوافع سياسية وراء تسرب الرسائل الجنسية

التي تبادلها مع مقدمة الأخبار “لورين سانشيز” للمجلة وتسببت في طلاقه.

وأبرزت الدوافع السياسية بأن بيزوس هو مالك صحيفة “واشنطن بوست”، التي ينتقدها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على الدوام، ويقول إنها تروج أخبارًا زائفة ضده، ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان أشخاص مقربون من محيط الرئيس الأمريكي وقفوا وراء الوصول إلى رسائل بيزوس وتسريبها للصحافة.(النهاية)

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