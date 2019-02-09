هازارد يثق في تكوين شراكة هجومية قوية مع هيجوين

2019/02/09 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثق إيدن هازارد، صانع لعب تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أنه يستطيع تكوين شراكة قوية مع المهاجم الجديد جونزالو هيجوين بعد لعب مباراتين معا.وانضم هيجوين إلى تشيلسي الشهر الماضي، وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفين في الفوز 5-صفر على هدرسفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

وقال هازارد، الذي أحرز هدفين أيضا في هذه المباراة، إنه يستمتع بالفعل باللعب إلى جوار مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق.

ونقلت صحيفة ذا تايمز عن هيجوين قوله قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة قمة غدا، الأحد، “خضت مباراتين فقط مع هيجوين، وأعرف أن بوسعنا تشكيل شراكة قوية، وليس معه فقط، بل مع باقي المهاجمين والجناح الآخر”.

وأضاف اللاعب البلجيكي الموهوب، “تشيلسي لا يتوقف على هيجوين وهازارد، هناك 25 لاعبا، لكن هيجوين مهاجم رائع”.

ويعتقد هازارد أن تشيلسي يتأقلم بشكل تدريجي مع الأسلوب الخططي للمدرب ماوريتسيو ساري، الذي يعتمد على الاستحواذ، بينما كان المدرب السابق أنطونيو كونتي يحب الاعتماد بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.

وقال هازارد، “أحيانا نستحوذ على الكرة لفترة وأدرك أن الجماهير تريدنا أن نتقدم إلى الأمام (بشكل مباشر)، لكن هذا جزء من كرة القدم.

“نحن لا نزال نتعلم أسلوبه، ونحن نؤدي بشكل جيد، أحب هذا الأسلوب في كرة القدم”.

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